Fußball-Bundesliga

Torschütze Karim Adeyemi (l) von Borussia Dortmund feiert sein Tor zum 2:0 in Mainz mit Marcel Sabitzer. (Torsten Silz / dpa / Torsten Silz)

Die Tore für Dortmund erzielten Svensson und Adeyemi bereits in der ersten Halbzeit. Der Mainzer Torwart Zentner sah in der 67. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse. Der BVB liegt nun zwei Punkte hinter München auf Platz zwei.

Hinter Dortmund bleibt RB Leipzig auf Rang drei nach einem 1:0-Sieg beim VfL Wolfsburg. Bayer Leverkusen gewann beim FC St. Pauli mit 2:1 und der 1.FC Heidenheim schlug den FC Augsburg ebenfalls mit 2:1. Bereits gestern hatte Bayern München gegen Werder Bremen mit 4:0 gewonnen. Am Abend spielt noch Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.