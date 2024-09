Bundesliga

Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim (dpa / Bernd Thissen)

Mit dem Sieg übernahm Dortmund die Tabellenführung. In der torreichen Begegnung gelangen dem BVB zunächst zwei frühe Tore durch Donyell Malen in der 12. und Karim Adeyemi in der 17. Spielminute. In der 39. Minute konnte Heidenheim durch Marvin Pieringer den Anschlusstreffer erzielen. Dortmund erhöhte in der 41. Minute erneut durch Karim Adeyemi auf 3:1. Nach der Halbzeit schloss Heidenheim nach einem Foul-Elfmeter durch Maximilian Breunig erneut auf. In der 93. Minute verwandelte dann Emre Can einen Elfmeter für die Gastgeber zum 4:2.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.