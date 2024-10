Champions League: Borussia Dortmund - Celtic Glasgow (Bernd Thissen / dpa /)

Der VfB Stuttgart verpasste damit bei seinem ersten Heimauftritt in der Champions League nach über 14 Jahren den erhofften Sieg. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß kam im zweiten Spiel der Ligaphase gegen Sparta Prag nicht über ein Unentschieden hinaus. Enzo Millot brachte den Vizemeister in der 7. Minute in Führung. Kaan Kairinen glich in der 32. Minute vor 60.000 Zuschauern aus.

