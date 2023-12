Borussia Dortmund ist nach einem Unentschieden gegen Paris St. Germain in der nächsten Runde der Champions League. (picture alliance / Kirchner-Media / Kirchner / David Inderlied)

Damit ist Paris ebenfalls für die K.o.-Phase qualifiziert. Als Erstplatzierter kann Dortmund bei der Achtelfinal-Auslosung am Montag auf einen leichteren Gegner hoffen. Der AC Mailand spielt nach einem Sieg 2:1 bei Newcastle United in der Europa League weiter; für die Engländer ist die Europapokal-Saison beendet.

Leipzig gewinnt zu Hause gegen Bern

Fußball-Bundesligist RB Leipzig schloss die Champions-League-Gruppenphase mit einem Sieg ab. Die Sachsen erreichte 2:1 (0:0) gegen Young Boys Bern. Benjamin Sesko (51.) und Emil Forsberg (56.) erzielten die Leipziger Tore. Für Bern war Ebrima Colley (53.) erfolgreich. Leipzig schaffte als Gruppenzweiter hinter Titelverteidiger Manchester City ebenfalls das Weiterkommen, stand allerdings als Zweiter der Gruppe G schon vor dem Spiel sicher im Achtelfinale. Der Schweizer Meister setzt seine internationale Saison als Dritter in der Europa League fort. Die Auslosung für die K.o.-Runde der Königsklasse findet am Montag in Nyon statt.

Forsberg wechselt wohl in die USA

Für Forsberg war es aller Wahrscheinlichkeit nach sein letztes Tor in der Champions League für RB Leipzig. Der Winter-Wechsel des 32-Jährigen zum Schwesterclub nach New York ist dem Vernehmen nach beschlossene Sache. Dort erhält der seit 2015 in Leipzig spielende Schwede einen gut dotierten Vertrag bis 2027, den man ihm bei RB nicht mehr geben wollte.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.