Champions League

Eine Spielszene aus dem Achtelfinal-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und OSC Lille. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Michel Euler)

Nach dem 1:1 im Hinspiel gerieten die Dortmund früh in Rückstand. Nach der Halbzeitpause glich Emre Can per Elfmeter aus, anschließend traf Maximilian Beier zur Führung. Die Franzosen konnten nicht mehr für den erneuten Ausgleich sorgen, der die Verlängerung bedeutet hätte.

Vorjahresfinalist Dortmund trifft im Viertelfinale auf den FC Barcelona mit dem früheren Bundestrainer Hansi Flick. Da der gesamte Turnierbaum bereits ausgelost ist, steht fest, dass BVB und Bayern (gegen Inter Mailand) im Falle eines erneuten Weiterkommens im Halbfinale aufeinander treffen würden.

