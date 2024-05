Ein Zweikampf zwischen Dortmunds Julian Brandt (links) und dem Pariser Kapitän Marquinhos. (AP / Matthias Schrader)

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Paris statt.

Durch den Sieg der Dortmunder steht fest, dass die Bundesliga in der kommenden Saison fünf Startplätze in der Champions League hat. In der UEFA-Rangliste der laufenden Spielzeit ist Deutschland einer der beiden Spitzenplätze sicher. Gewinnt Dortmund die Champions League und wird in der Liga Fünfter, wäre sogar der sechstplatzierte Verein der Bundesliga in der kommenden Saison im höchsten europäischen Wettbewerb teilnahmeberechtigt.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.