Fußball-Bundesliga: Borussia Dortmund spielt zum Saisonfinale gegen Holstein Kiel

Freiburg spielt in der Europa-, Mainz in der Conference League. Heidenheim geht in die Relegation.

Hier die Ergebnisse des letzten Spieltags im Einzelnen:

Heidenheim - Bremen 1:4

Dortmund - Kiel 3:0

Freiburg - Frankfurt 1:3

Mainz - Leverkusen 2:2

Leipzig - Stuttgart 2:3

Augsburg - Union Berlin 1:2

St. Pauli - Bochum 0:2

Mönchengladbach - Wolfsburg 0:1 und

Hoffenheim - Bayern 0:4.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.