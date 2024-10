Champions-League: Ramy Bensebaini von Borussia Dortmund (rechts) und Real Madrids Eder Militao (Mitte) kämpfen um den Ball. (AP / Manu Fernandez)

Zwar lag der BVB in der ersten Halbzeit mit zwei Toren durch Donyell Malen (30. Minute) und Jamie Gittens (34.) vorn. Doch der Titelverteidiger aus Spanien schlug zurück und drehte mit den Treffern von Antonio Rüdiger (60.), Vinícius Júnior (62./86./90.+3) sowie Lucas Vázquez (83.) die Partie. Dortmund unterlag im dritten Vorrundenspiel mit 2:5. Der VfB Stuttgart feierte hingegen in der Champions League seinen ersten Sieg. Stuttgart gewann beim italienischen Topclub Juventus Turin mit 1:0 (0:0). El Bilal Touré erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer.

