Sport in Deutschland

Insbesondere in den Bereichen Jugendförderung, Schulsport und Sportstätten seien dringend Verbesserungen erforderlich, sagte der Vorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes dem Fernsehsender RTL/ntv. Burmester äußerte sich anlässlich der jüngsten kritischen Äußerung des Deutschen Fußballbundes, der eine mangelnde Wertschätzung des Sports in Deutschland beklagt hatte. Der Sport sei mit 27 Millionen Mitgliedern die größte Bürgerbewegung in Deutschland und die Bedarfe seien vielfältig, deshalb sei eine starke Stimme in der Politik notwendig.

Mit Blick auf die Olympischen Spiele in Frankreich zeigte sich Burmester optimistisch, dass Deutschland in der zweiten Hälfte der Spiele erfolgreicher sein wird. Das deutsche Team habe schon zur Halbzeit gut abgeschnitten - die zweite Halbzeit sei für gewöhnlich die bessere.

