Dabei geht es gleichermaßen um körperliche, psychische und sexualisierte Gewalt. Mögliche Konsequenzen sind demnach beispielsweise ein Lizenzentzug, der Ausschluss aus einer Organisation oder finanzielle Strafen. Verbandschef Thomas Weikert sprach von einem "Meilenstein für den organisierten Sport in Deutschland". Er betonte, Gewalt habe in Sportvereinen und -verbänden keinen Platz und sei mit den Werten des DOSB nicht vereinbar. Dem Verband zufolge ist aus Studien bekannt, dass interpersonale Gewalt im Sport meist unterhalb der rechtlichen Strafbarkeitsgrenze liegt, beispielsweise in Form rein schikanöser Trainingsanweisungen oder sexistischer Äußerungen.

Der Safe Sport Code soll im Dezember auf der DOSB-Mitgliederversammlung verabschiedet werden.

