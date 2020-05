Dossier vom Goethe-Institut Globale "Danachgedanken" über die Pandemie

Wie gehen Menschen weltweit mit der Pandemie um und was kommt danach? Diese Fragen stellte das Goethe-Institut Kulturschaffenden weltweit. Dem Institutsleiter in Tel Aviv, Wolf Iro, ging es bei den "Danachgedanken" auch "um eine Herstellung von intellektueller Solidarität", so Iro im Dlf.

Wolf Iro im Gespräch mit Bettina Köster

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek