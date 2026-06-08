Heiko Teggatz, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, DPolG (Archivbild). (IMAGO / Bernd Elmenthaler / IMAGO / ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler)

Teggatz betonte, die Zahlen unerlaubter Einreisen seien um etwa 60 Prozent zurückgegangen . "Das ist ein klares Indiz dafür, dass die Grenzkontrollen der richtige Weg waren." Nun müsse man die weitere Entwicklung abwarten. Dem Gewerkschaftsvorsitzenden zufolge hat die Bundespolizei bereits ihr Personal an allen neun Landesgrenzen reduziert.

Neun Länder kontrollieren an den Grenzen

Insgesamt neun Länder des Schengenraums nehmen derzeit noch Kontrollen an ihren Grenzen zu anderen Schengenländern vor - darunter Deutschland, Österreich und die Niederlande. Bundesinnenminister Dobrindt argumentiert, der Außengrenzschutz der EU müsse noch "deutlich besser" werden. Erst danach könne "miteinander" über ein Ende der Kontrollen gesprochen werden.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.