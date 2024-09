Der frühere italienische Regierungschef und Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi (IMAGO / Avalon.red / IMAGO / Nicola Marfisi / AGF / Avalon)

Nötig seien zusätzlich jährliche Ausgaben von bis zu 800 Milliarden Euro, schrieb Draghi in dem in Brüssel vorgestellten Strategiebericht zur EU-Wettbewerbsfähigkeit. Dafür empfahl der ehemalige italienische Regierungschef die Aufnahme neuer Gemeinschaftsschulden wie zuletzt in der Corona-Pandemie. Angesichts der Konkurrenz aus den USA und China sprach Draghi von einer existenziellen Herausforderung. Ohne höhere Produktivität könne Europa nicht führend bei neuen Technologien, Leuchtturm der Klimaverantwortung und unabhängiger Akteur auf der Weltbühne sein.

Draghi stellte seine Studie gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vor, die den Bericht in Auftrag gegeben hatte.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.