Eine Falcon9-Rakete beim Start in Cape Canavaral (Archivbild). (John Raoux / AP / dpa / John Raoux)

Eine Falcon-9-Rakete des Unternehmens SpaceX hob planmäßig vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im Bundesstaat Florida ab. Die Gruppe um den Milliardär Jared Isaacman will am dritten Tag der sechstägigen Mission in etwa 700 Kilometern Höhe die Kapsel verlassen, um neue Weltraumanzüge zu testen. Die Dragon-Raumkapsel soll sich zudem zeitweise 1.400 Kilometer weit von der Erde entfernen. Das wäre die größte Distanz einer bemannten Mission seit den letzten Apollo-Flügen in den frühen 1970er-Jahren.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.