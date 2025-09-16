1. Spieltag

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gab in der Nachspielzeit noch eine 4:2-Führung aus der Hand. Zur Halbzeit hatte es 0:0 gestanden. Vor rund 42.000 Zuschauern im Juventus Stadium erzielten die Tore für den BVB: Karim Adeyemi (52. Minute), Felix Nmecha (65.), Yan Couto (74.) und Karm Bensebaini (86./Handelfmeter). Für Juventus Turin schossen die Tore Kenan Yildiz (63.), Dusan Vlahović (68./90.+4) und Lloyd Kelly (90.+6).
Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.