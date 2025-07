Dominc McLaughlin als Harry Potter (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Aidan Monaghan)

McLaughlin ist in etwa so alt wie Radcliffe zu Beginn seiner Filmkarriere und trägt die gleiche runde Brille. Die Serien-Adaption der Bücher von J.K. Rowling soll ab 2027 auf den Plattformen HBO und HBO Max zu sehen sein und über zehn Jahre laufen. Gedreht wird in den Warner Bros. Studios in Leavesden nahe London. Der erste "Harry Potter"-Band war am 26. Juni 1997 erschienen. Bis heute verkauften sich die insgesamt sieben Bände mehr als 450 Millionen Mal in aller Welt und wurden in 79 Sprachen übersetzt.

