Springer-Verlag

Auch die Chefredakteure Claus Strunz und Alexandra Würzbach scheiden aus. Zu den Gründen wurde zunächst nichts mitgeteilt. Es hieß lediglich, über mögliche künftige Aufgaben der drei im Hause Axel Springer werde zu einem späteren Zeitpunkt informiert. Boie hatte den Posten im Herbst 2021 übernommen, als sich das Unternehmen vom langjährigen Chefredakteur Julian Reichelt getrennt hatte, dem Machtmissbrauch vorgeworfen worden war.

Chefredaktion auch verkleinert

Die „Bild“-Chefredaktion wird zudem organisatorisch verändert: Sie besteht künftig nur noch aus zwei Führungskräften. Neben der nun eingesetzten Horn ist das Robert Schneider, der wie schon zuvor geplant zum 17. April vom „Focus“ kommt. Bis dahin ist Horn Chefredakteurin sowohl von „Bild“ als auch von „Bild am Sonntag“. Springer fügte hinzu, die neue Spitze werde die Zeitung journalistisch und strategisch weiterentwickeln, mit „starkem Boulevard-Profil“ positionieren und den digitalen Wandel aktiv vorantreiben.

Horn ist "Bild"-Rückkehrerin

Marion Horn war bereits über 25 Jahre bei Springer tätig, ab 2001 als Mitglied der „Bild“-Chefredaktion. 2013 wurde sie als erste Frau in der Geschichte des Blattes Chefredakteurin der „Bild am Sonntag“. 2019 verließ sie den Konzern auf eigenen Wunsch, weil Springer die Redaktionen von „Bild“ und „Bild am Sonntag“ zusammenlegte.

