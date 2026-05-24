Die bemannte Raumfahrtmission "Shenzhou 23" startet von Weltraumbahnhof Jiuquan im chinesischen Teil der Wüste Gobi. (AP Photo / Ng Han Guan )

Wie Bilder des Staatsfernsehens zeigten, hob die Trägerrakete Langer Marsch vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ab. Zehn Minuten später trennte sich die Kapsel "Shenzhou-23" mit den drei Crewmitgliedern ab. An Bord der Raumstation sollen sie wissenschaftliche Experimente durchführen, geplant sind darüber hinaus Weltraumspaziergänge. Einer der drei Raumfahrer soll sich ein ganzes Jahr lang in der Tiangong-Station aufhalten.

Dies dient nach Angaben aus Peking auch der Vorbereitung von Plänen, bis zum Jahr 2030 Chinesen zum Mond zu schicken.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.