Stunden vor der Landung hat das Raumschiff "Shenzhou 15" von der Raumstation "Tiangong" abgekoppelt (Archivbild). (Guo Zhongzheng / XinHua / dpa / Guo Zhongzheng)

Ihre Raumkapsel landete am frühen Morgen Ortszeit in der Inneren Mongolei in der Wüste Gobi. Nachdem am Dienstag eine neue dreiköpfige Besatzung zur Raumstation geflogen war, konnte die chinesische Crew abgelöst werden.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, war es der erste Besatzungswechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der chinesischen Raumstation Anfang des Jahres.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.