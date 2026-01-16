Nach US-Intervention

Blick auf Venezuelas Hauptstadt Caracas, dort wurden die Freigelassenen in der deutschen Botschaft empfangen. (picture alliance / imageBROKER / Michael Zegers)

Sie wurden in der deutschen Botschaft in Caracas in Empfang genommen. Die Befreiung sei von deutscher Seite vorangetrieben und eng begleitet worden, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Die Haftgründe habe man bis zuletzt nicht genau nachvollziehen können. Bundesaußenminister Wadephul nannte die Freilassung eine Geste hin zu konstruktiveren diplomatischen Beziehungen.

Die Regierung in Venezuela hatte vor einer Woche angekündigt, eine große Zahl Gefangener freizulassen. Zuvor hatte die US-Regierung durch einen Militäreinsatz den venezolanischen Präsidenten Maduro außer Landes bringen lassen.

Schätzungen zufolge sind in Venezuela rund 800 Menschen aus politischen Gründen in Haft, darunter sollen weitere Deutsche sein. Genaue Angaben gibt es dazu nicht.

