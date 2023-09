Etwa 150 Personen hatten sich versammelt, um gegen die Verbrennung einer Koranausgabe durch einen Aktivisten zu protestieren, wie die schwedische Rundfunkanstalt SVT berichtete. Mehrere Menschen hätten versucht, die von der Polizei aufgestellten Absperrungen zu überwinden. Sie seien wegen Missachtung polizeilicher Anweisungen und gewaltsamen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen worden.

Anfang September hatte es nach einer Koranverbrennung durch einen aus dem Irak stammenden Islamgegner schwere Ausschreitungen in Malmö gegeben. In mehreren islamischen Ländern lösten die Aktionen Proteste aus. Die Regierung in Stockholm prüft derzeit, wie die Koranverbrennungen unterbunden werden können.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.