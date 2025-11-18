Antirassismus-Arbeit

Der Hauptpreis ging an das jährliche "Dessau AfroFestival" in Sachsen-Anhalt, wie die zuständige Jury mitteilte. Es folgen auf dem zweiten und dritten Platz das "Antirassistische Jugendkino Torgau Nordwest“ und das Projekt "Integration durch Sport" des Vereins Hopesport in Eberswalde. Die Initiativen erhalten 3.000, beziehungsweise jeweils 1.000 Euro.
Die Preisträger bewiesen, dass die Zivilgesellschaft das Rückgrat der Demokratie sei, erklärte die Stiftung anlässlich der Verleihung. Dies verdiene Anerkennung, Schutz und Förderung.
Die Auszeichnung erinnert an den im Dezember 1990 nach einem Neonazi-Angriff in Eberswalde gestorbenen Angolaner Amadeu Antonio. Der Preis wird von der Stadt Eberswalde und der Amadeu Antonio Stiftung ausgelobt.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.