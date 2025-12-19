Taipeh, die Hauptstadt Taiwans. (picture alliance / blickwinkel / D. Maehrmann )

Neun weitere erlitten Verletzungen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der mutmaßliche Täter stürzte später von einem Gebäude und kam ums Leben. Der Verdächtige, den die Behörden als einen 27-Jährigen identifizierten, zündete laut Medienberichten zunächst eine Rauchgranate in einer U-Bahn-Station in der Nähe des Hauptbahnhofs. Anschließend griff er in einem beliebten Einkaufsviertel mehrere Menschen an. Er habe den Opfern hauptsächlich in den Hals gestochen, berichtete die Nachrichtenagentur CNA.

Der Verdächtige hatte sich laut der CNA nicht wie vorgeschrieben im November 2024 zum Wehrdienst gemeldet und wurde seitdem wegen Verstoßes gegen das Wehrpflichtgesetz gesucht.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.