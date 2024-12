Bei Calais

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Sieben weitere wurden nach Angaben der französischen Behörden schwer verletzt. Sie hatten versucht, an Bord eines bereits überfüllten Bootes zu gelangen. Etwa 50 Migranten wurden gerettet und am Strand versorgt. Nach Angaben der Seefahrtsbehörden setzte das Boot trotz des Unglücks seine Fahrt in Richtung der englischen Küste fort.

Ungeachtet der kalten Temperaturen sind seit den Weihnachtsfeiertagen erneut kleine, kaum seetaugliche Boote von Nordfrankreich nach Großbritannien in See gestochen.

