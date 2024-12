Das zerstörte Fahrzeug von World Central Kitchen in Chan Junis. (picture alliance / Anadolu / Ali Jadallah)

Die israelische Armee bestätigte den Angriff. Sie erklärte jedoch, dass dieser einem Mann gegolten habe, der am Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres auf Israel beteiligt gewesen sei. Der Mann sei getötet worden. World Central Kitchen teilte mit, keine Kenntnis von einer Verwicklung ihres Mitarbeiters in das Massaker vom 7. Oktober zu haben.

Die Hilfsorganisation kündigte an, ihre Arbeit im Gazastreifen auszusetzen. Im April waren bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen bereits sieben WCK-Mitarbeiter getötet worden. Die Armee räumte damals "schwerwiegendes Versagen" ein.

Bei weiteren israelischen Angriffen südlich von Chan Junis und in Gaza Stadt kamen nach palästinensischen Angaben mehre Dutzend Menschen ums Leben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

