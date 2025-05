Das Oberlandesgericht Frankfurt hat Anklage gegen drei mutmaßliche Spione erhoben. (picture alliance/dpa | Arne Dedert)

Das teilte die Anklagebehörde in Karlsruhe mit. Danach sollen die Männer von einem russischen Geheimdienst beauftragt worden sein, in Deutschland einen früheren Kämpfer der Ukraine womöglich mit Tötungsabsicht auszuspähen. Die Beschuldigten wurden bereits vor gut einem Jahr festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.