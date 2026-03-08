Zwei seien von Siedlern erschossen worden, teilte das Militär mit. Ein dritter erstickte den Angaben zufolge, weil er von Soldaten verschossenes Tränengas einatmete.
Das israelische Militär verurteilte die Siedlergewalt und erklärte, es habe eine strafrechtliche Untersuchung gegen die Angreifer eingeleitet.
Durch den Vorfall hat sich die Zahl der im Westjordanland in den vergangenen Tagen getöteten Palästinenser auf sechs erhöht.
Nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen versäumen es die israelischen Behörden regelmäßig, Siedler für Gewalttaten strafrechtlich zur Rechenschaft zu ziehen.
Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.