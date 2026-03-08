Israel
Drei Palästinenser bei Siedergewalt im Westjordanland getötet

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit israelischen Siedlern im besetzten Westjordanland sind drei Palästinenser getötet worden.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Zwei seien von Siedlern erschossen worden, teilte das Militär mit. Ein dritter erstickte den Angaben zufolge, weil er von Soldaten verschossenes Tränengas einatmete.
    Das israelische Militär verurteilte die Siedlergewalt und erklärte, es habe eine strafrechtliche Untersuchung gegen die Angreifer eingeleitet.
    Durch den Vorfall hat sich die Zahl der im Westjordanland in den vergangenen Tagen getöteten Palästinenser auf sechs erhöht.
    Nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen versäumen es die israelischen Behörden regelmäßig, Siedler für Gewalttaten strafrechtlich zur Rechenschaft zu ziehen.
    Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.