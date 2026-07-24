Gewalt im Westjordanland

In der Nähe von Nablus gab es erneut Gewalt zwischen israeIischen Siedlern und Palästinensern. (picture alliance / Anadolu / Nedal Eshtayah)

Die Armee teilte mit, in der Nähe von Nablus seien zwei Palästinenser bei Messerangriffen auf einen israelischen Siedler von einem anderen Siedler getötet worden. In palästinensischen Medienberichten hieß es, die Siedler hätten in einem palästinensischen Dorf Felder in Brand gesetzt. Anwohner hätten sich ihnen entgegengestellt. Israelische Soldaten sollen demzufolge auf sie geschossen haben. Dabei seien zwei weitere Palästinenser schwer verletzt worden.

Bei einem zweiten Vorfall in der Nähe der Stadt Dschenin töteten israelische Soldaten laut der Armee einen weiteren Palästinenser. Er soll auf einen Soldaten eingestochen und diesen verletzt haben.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.