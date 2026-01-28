Niederlande

Rob Jette will eine Minderheitsregierung führen. (Phil Nijhuis/AP/dpa)

Das neue Bündnis soll vom Vorsitzenden der pro-europäischen Partei D66, Jetten, angeführt werden, wie die Parteien mitteilten. Der 38-Jährige würde damit zum jüngsten Ministerpräsidenten ​in ​der Geschichte ​des Landes. Der Koalition gehören außerdem die konservativen Christdemokraten und die rechtsliberale VVD an.

Die D66 hatte die Wahl mit einem Vorsprung von weniger als 30.000 Stimmen vor der PVV des Rechtspopulisten Wilders gewonnen. Zusammen mit VDD und CDA hat sie nur 66 Sitze im Parlament, für eine Mehrheit sind 76 Sitze nötig.

Eine offizielle Vorstellung des Koalitionsvertrags wird für Freitag ‍erwartet, ​die Amtseinführung der neuen Regierung soll binnen ​eines Monats erfolgen.

