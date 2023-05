Das teilte die Hotelkette Althoff mit. In deren Haus am Tegernsee in Bayern befindet sich sein Restaurant "Überfahrt". Die Anschuldigungen gegen den 54-Jährigen müssten nun "im Detail geprüft und eindeutig aufgeklärt werden". Zuvor hatte das Magazin "Der Spiegel" berichtet, rund zwei Dutzend ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschuldigten ihn der Schikane und teils der sexuellen Belästigung . Jürgens wies die Vorwürfe über eine Anwältin als "unwahr" zurück. Die geschilderten Vorgänge hätten sich "zu keinem Zeitpunkt" ereignet.