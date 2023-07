Waldbrände

Brände auf Sizilien. (Alberto Lo Bianco/LaPresse/AP/dpa)

Insbesondere rund um die Hauptstadt Palermo kämpfen die Einsatzkräfte noch gegen die Flammen. Erschwert wird die Arbeit durch starke und heiße Winde.

Auch in Griechenland bleibt die Lage angespannt. In fast der Hälfte des Landes gilt noch die höchste Brand-Alarmstufe. Aus Kroatien, der Türkei, Algerien und anderen Ländern im Mittelmeerraum werden ebenfalls anhaltende Brände gemeldet. Bisher kamen insgesamt rund 40 Menschen ums Leben - vor allem in Algerien.

