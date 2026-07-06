Angriffskrieg

Rettungsarbeiten in Kiew nach einem russischen Luftangriff (Archivbild) (AFP / HANDOUT)

In der Hauptstadt Kiew wurden laut den örtlichen Behörden Wohnhäuser getroffen, drei Menschen seien getötet und mehrere verletzt worden. In ​einigen Bezirken seien zudem Trümmerteile von Drohnen abgestürzt. Auch in anderen Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst. Bei den Angriffen soll Russland neben Drohnen auch wieder Marschflugkörper und Raketen eingesetzt haben. Während die ukrainische Flugabwehr eine relativ hohe Trefferquote gegen Drohnen und Marschflugkörper aufweist, ist sie gegen ballistische Raketen weniger erfolgreich.

Zuvor hatte Präsident Selenskyj erklärt, dem ukrainischen Geheimdienst lägen Informationen vor, wonach Russland seine Angriffe auf das Nachbarland gezielt im Vorfeld des anstehenden NATO-Gipfel ausweiten wolle.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.