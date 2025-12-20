Rettungskräfte und Polizisten sind an einem Tatort im Geschäftsviertel von Taipeh (Uncredited / kyodo / dpa / Uncredited)

Der mutmaßliche Täter sei ebenfalls tot, teilte die Polizei mit. Der Mann setzte zunächst in der Nähe eines Ausgangs des Hauptbahnhofs von Taipeh Rauchgranaten ein und löste damit Panik aus. Anschließend begab er sich in ein nahe gelegenes Geschäftsviertel, wo er wahllos Passanten mit einem Messer angriff. Der Mann stand zudem nach Angaben der Polizei im Zusammenhang mit mindestens vier Brandstiftungen am selben Tag. Über seine Motive ist nichts bekannt.

Taiwans Ministerpräsident Cho Jung-tai ordnete landesweit erhöhte Sicherheitsmaßnahmen an.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.