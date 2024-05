Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Düsseldorf gibt es drei Tote und mehrere Verletzte. (Jana Glose/dpa)

Wie die Feuerwehr mitteilte, war in der Nacht aus bislang ungeklärter Ursache ein in einem Wohnhaus integrierter Kiosk in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hätten die Flammen bereits das erste Obergeschoss des Mehrfamilienhauses erreicht. Mehrere Personen seien über Drehleitern gerettet worden, drei Menschen seien von den Einsatzkräften tot aufgefunden worden.

Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identifizierung der Todesopfer dauern an.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.