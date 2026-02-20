Sudan
Drei Tote bei Drohnenangriff auf Hilfskonvoi

Bei einem Drohnenangriff auf einen Hilfskonvoi im Süden des Sudan sind drei Menschen getötet und vier weitere verletzt worden.

    Sudanesische Soldaten einer paramilitärischen Einheit sitzen auf einem Laster. Sie tragen Tarnuniformen, rote Mützen und halten Gewehre in den Händen.
    Soldaten der paramilitärischen Rapid Support Forces (Archivbild) (Hussein Malla / AP / dpa / Hussein Malla)
    Nach Angaben der Ärzteorganisation "Sudan Doctors Network” wurde der Konvoi gestern in der Region Kordofan gezielt von der paramilitärischen RSF-Miliz attackiert.
    Seit April 2023 herrscht im nordafrikanischen Sudan Bürgerkrieg zwischen der Armee und der Miliz RSF. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden bislang mindestens 40.000 Menschen getötet; mehr als 14 Millionen sind auf der Flucht. Beiden Kriegsparteien werden Gräueltaten vorgeworfen.
    Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.