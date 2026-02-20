Nach Angaben der Ärzteorganisation "Sudan Doctors Network” wurde der Konvoi gestern in der Region Kordofan gezielt von der paramilitärischen RSF-Miliz attackiert.
Seit April 2023 herrscht im nordafrikanischen Sudan Bürgerkrieg zwischen der Armee und der Miliz RSF. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden bislang mindestens 40.000 Menschen getötet; mehr als 14 Millionen sind auf der Flucht. Beiden Kriegsparteien werden Gräueltaten vorgeworfen.
Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.