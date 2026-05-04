WHO
Drei Tote bei Hantavirus-Ausbruch auf Atlantik-Kreuzfahrt

Auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantischen Ozean sind drei Menschen bei einem mutmaßlichen Hantavirus-Ausbruch ums Leben gekommen.

    Eine Maus wird auf das Hantavirus untersucht.
    Eine Maus wird auf das Hantavirus untersucht (Archivbild). (imago images / ZUMA Press)
    Wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilte, sind drei weitere Personen an Bord des niederländischen Schiffes erkrankt. Einer der Betroffenen wurde laut WHO positiv auf den Erreger getestet, bei fünf anderen handelt es sich um Verdachtsfälle. Die Organisation koordiniert nach eigenen Angaben die medizinische Betreuung. Das Kreuzfahrtschiff liegt derzeit vor dem westafrikanischen Inselstaat Kap Verde.
    Hantaviren werden durch infizierte Nagetiere übertragen, etwa durch den Kontakt mit Urin, Kot oder Speichel. Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist äußerst selten.
    Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.