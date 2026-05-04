Wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilte, sind drei weitere Personen an Bord des niederländischen Schiffes erkrankt. Einer der Betroffenen wurde laut WHO positiv auf den Erreger getestet, bei fünf anderen handelt es sich um Verdachtsfälle. Die Organisation koordiniert nach eigenen Angaben die medizinische Betreuung. Das Kreuzfahrtschiff liegt derzeit vor dem westafrikanischen Inselstaat Kap Verde.
Hantaviren werden durch infizierte Nagetiere übertragen, etwa durch den Kontakt mit Urin, Kot oder Speichel. Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist äußerst selten.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.