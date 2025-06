Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Ein Mann sei bei einem Drohnenangriff auf ein Auto in Kunin getötet worden, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium. Bei einem weiteren Angriff auf ein Motorrad in Mahruna seien ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen. Zudem habe es zwei Verletzte gegeben. Die israelische Armee sprach bei dem Getöteten in Kunin von einem Terroristen.

Israel greift trotz einer seit November geltenden Waffenruhe mit der libanesischen Hisbollah-Miliz immer wieder Ziele in dem Nachbarland an. Die Armee nimmt dabei nach eigenen Angaben Kämpfer und Infrastruktur der vom Iran unterstützten Miliz ins Visier.

