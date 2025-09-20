US-Südkommando

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Trump erklärte auf seiner Online-Plattform, das Boot habe sich in internationalen Gewässern im Verantwortungsbereich des US-Südkommandos befunden. Dieses ist für Mittel- und Südamerika sowie für die Karibik zuständig. Laut Trump habe der Geheimdienst bestätigt, dass das Schiff illegale Drogen geschmuggelt habe und auf einer bekannten Drogenhandelsroute unterwegs gewesen sei. Bei dem vom Pentagon angeordneten Angriff seien drei männliche Drogenterroristen getötet worden. Woher das Schiff kam oder wo genau der Angriff stattfand, teilte Trump nicht mit.

Anfang September hatte das US-Militär bei einem Angriff auf ein Schnellboot vor der Küste Venezuelas elf Menschen getötet. Die US-Regierung gab an, es habe sich um Drogenschmuggler gehandelt.

