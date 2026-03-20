In der Region Saporischschja sind erneut Wohnhäuser durch Drohnenangriffe beschädigt worden. (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Jose Colon)

In der Region Donezk wurde ein Fahrzeug von einer Drohne getroffen, mit dem Zivilisten in Sicherheit gebracht werden sollten. Zwei Frauen seien dabei tödlich verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. In der Region Saporischschja wurde dem Regionalgouverneur zufolge eine Frau getötet, als mehrere Wohnhäuser beschossen wurden. Derweil meldeten die russischen Behörden ein Todesopfer bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Grenzregion Belgorod.

Morgen wollen sich Unterhändler der Ukraine und der USA laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in den Vereinigten Staaten treffen, um die ins Stocken geratenen Gespräche über eine Beendigung des russischen Angriffskriegs zu beleben. Im Februar war eine trilaterale Runde in Genf mit Vertretern Russlands, der Ukraine und der USA ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.