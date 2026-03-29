Ukraine-Krieg
Drei Tote bei russischem Angriff auf Kramatorsk

Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische ‌Stadt Kramatorsk sind ⁠drei Menschen getötet ⁠worden.

    Ein Schulgebäude ist nach einem Luftangriff in Kramatorsk in der ukrainischen Region Donezk stark beschädigt worden. Feuerwehrleute löschen den Brand, während über dem Gebäude noch Rauch aufsteigt.
    In Kramatorsk in der ukrainischen Region Donezk ist ein Schulgebäude bei einem Luftangriff stark beschädigt worden. (picture alliance / Anadolu / Maciek Musialek)
    Die ukrainische Polizei teilte mit, 13 weitere Personen seien verletzt worden. Die russische Seite habe Gleitbomben eingesetzt. Auch zwei nahe gelegene Orte in der Region Donezk seien attackiert worden.
    Derweil soll es sich bei zwei abgestürzten Drohnen in Finnland um ukrainische Drohnen handeln. Finnlands Ministerpräsident Orpo erklärte, Russland verfüge über extrem starke Fähigkeiten zur elektronischen Störung. Diese hätten möglicherweise dafür gesorgt, dass die Drohnen in den ⁠finnischen Luftraum abgedriftet seien.
    Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.