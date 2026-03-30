Die ukrainische Polizei teilte mit, 13 weitere Personen seien verletzt worden. Die russische Seite habe Gleitbomben eingesetzt. Auch zwei nahe gelegene Orte in der Region Donezk seien attackiert worden.
Derweil soll es sich bei zwei abgestürzten Drohnen in Finnland um ukrainische Drohnen handeln. Finnlands Ministerpräsident Orpo erklärte, Russland verfüge über extrem starke Fähigkeiten zur elektronischen Störung. Diese hätten möglicherweise dafür gesorgt, dass die Drohnen in den finnischen Luftraum abgedriftet seien.
Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.