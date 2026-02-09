Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

In der Hafenstadt Odessa hätten Drohnen aus iranischer Herstellung Brände ausgelöst und eine Gaspipeline sowie Wohnhäuser beschädigt, erklärte Militärverwaltungschef Lysak im Onlinedienst Telegram. In der Region Charkiw berichteten Rettungsdienste ebenfalls von einem Drohnenangriff.

Nach dem Anschlag auf den russischen General Alexejew in Moskau macht der Inlandsgeheimdienst FSB auch Polen mitverantwortlich. Beide nach der Tat festgenommenen Verdächtigen hätten ihre Beteiligung gestanden, teilte der FSB auf seiner Internetseite mit. Der Schütze sei unter Beihilfe polnischer Geheimdienste von Kiew für den Anschlag angeheuert worden. General Alexejew war in der Eingangshalle seines Wohnhauses angeschossen und schwer verletzt worden. Er ist stellvertretender Chef des russischen Militärgeheimdienstes GRU.

