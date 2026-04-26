Die ukrainische Stadt Dnipro wurde von russischen Angriffen schwer getroffen. (picture alliance / Photoshot)

Sie starben den Angaben zufolge bei Drohnen- und Artillerieangriffen in der Region Sumy im Nordosten des Landes und in der Stadt Dnipro in der Ostukraine. Am Samstag waren in Dnipro nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens acht Menschen getötet worden. Die dortigen russischen Angriffe dauerten demnach 20 Stunden.

In seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine beschießt Russland das Nachbarland fast jede Nacht mit hunderten Drohnen. Im Gegenzug greift die ukrainische Armee regelmäßig die russische Energieinfrastruktur und militärische Ziele an.

Ein Toter bei ukrainischen Angriffen auf Sewastopol

In Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim erklärten die dortigen Behörden am Sonntag, dass eine ukrainische Drohne einen Mann getötet und vier weitere Menschen verletzt habe. In verschiedenen Vierteln der Hafenstadt seien mehrere Wohnhäuser sowie eine Tanzschule beschädigt worden. Es seien mehr als 70 Flugobjekte abgeschossen worden. Zudem berichtete der Gouverneur des Gebiets Wologda von mehreren Verletzten nach einem Drohnenangriff auf eine Düngemittelfabrik.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.