Drei Menschen kamen ums Leben gekommen. Der Infrastrukturminister des westafrikanischen Lands, Barry, riet den Bürgern, sich nicht mehr in Gebieten anzusiedeln, in denen es ein erhöhtes Risiko für Hochwasser gebe. Zugleich kündigte er Maßnahmen an, um diese Empfehlungen umzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.