Rjasan liegt rund 200 km südöstlich von Moskau am Fluss Oka (Archivbild). (imago stock&people /Alexander Ryumin /TASS )

Zwei Wohnblocks und ein Industriebetrieb seien beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region südöstlich von Moskau mit. In Rjasan befindet sich eine Ölraffinerie. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete von Drohnenangriffen der Ukraine auf viele russische Regionen in der Nacht. Mehr als 300 Flugobjekte seien abgeschossen worden, hieß es.

Der Angriff folgte auf einen der längsten und schwersten russischen Luftangriffe auf die Ukraine gestern und vorgestern. Allein in Kiew wurden bisher 24 Tote aus einem zerstörten Wohnblock geborgen, wie der Katastrophenschutz mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.