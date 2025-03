Frühere Assad-Hochburg

Syrische Sicherheitskräfte kontrollieren nach einer Serie von Gewalt Fahrzeuge in Latakia (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ghaith Alsayed)

Die staatliche Agentur Sana meldet, es seien außerdem 12 Personen verletzt worden. Rettungskräfte befänden sich im Einsatz, um nach weiteren Menschen zu suchen. Latakia ist Hochburg von Anhängern des gestürzten Präsidenten Assad.

An den Beginn der Proteste gegen seine Herrschaft vor 14 Jahren erinnerten heute jeweils mehrere hundert Menschen in der Hauptstadt Damaskus sowie in weiteren Städten Syriens. Assad ließ die damaligen Demonstrationen gewaltsam beenden und löste damit einen Bürgerkrieg im Land aus.

Anfang Dezember vergangenen Jahres wurde der Machthaber von islamistischen HTS-Milizen gestürzt. Ihr Anführer al-Scharaa ist inzwischen Übergangspräsident Syriens.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.