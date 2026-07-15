Russische Angriffe auf Ziele in der Ukraine. (ABACAPRESS/IMAGO/Lyashonok Nina/Ukrinform)

Wie der dortige Gouverneur mitteilte, wurden zudem sieben Personen verletzt. Die russischen Truppen hätten Angriffe mit Lenkbomben ausgeführt, hieß es. Eine davon sei in der Nähe medizinischer Einrichtungen eingeschlagen. Zudem attackierte Russland erneut Häfen in den Regionen Odessa und Mykolajiw im Süden des Landes.

Die Ukraine beschoss ihrerseits nach eigenen Angaben erneut russische Frachter im Schwarzen Meer. Die Drohnen hätten 17 Öltanker, zwei Gastanker und ein Schleppschiff getroffen, hieß es. Mit den Angriffen will die Ukraine die russischen Besatzungstruppen von der Treibstoffversorgung abschneiden und den Ölexport Russlands einschränken. Dadurch soll die russische Kriegsfinanzierung erschwert werden.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.