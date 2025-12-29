Suche nach Vermissten nach heftigen Regenfällen in Spanien (IMAGO / Europa Press / IMAGO / Álex Zea)

Nach Behördenangaben wurde ein vermisster Mann in der Nähe von Granada gefunden. Er hatte dem spanischen Fernsehen zufolge versucht, mit seinem Motorrad ein Flussbett zu durchqueren. In Malaga fand die Polizei den Insassen eines Autos, der seit Sonntag gesucht wurde. Der Fahrer des Wagens war bereits tot geborgen worden.

Aus der Region Andalusien meldeten die Behörden rund 340 Einsätze wegen Überflutungen. Besonders betroffen war die Provinz Málaga.

Im Oktober vergangenen Jahres hatten starke Regenfälle im Osten und Süden Spaniens Überschwemmungen ausgelöst. Damals war die Provinz Valencia besonders stark betroffen. Insgesamt kamen dort 236 Menschen ums Leben.

