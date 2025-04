Westerwald

Symbolbild Polizeieinsatz - zu dieser Meldung liegt uns noch kein aktuelles Bildmaterial vor. (Carsten Rehder / dpa / Carsten Rehder)

Die Menschen in Weitefeld im Kreis Altenkirchen und Umgebung sollten sich vorsorglich nicht im Freien aufhalten und keine Anhalter mitnehmen. Die Fahndung nach einem oder mehreren Tätern dauere an. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit starken Einsatzkräften vor Ort, darunter das SEK.

Am frühen Morgen hatten Polizeibeamte drei Leichen in einem Gebäude in Weitefeld entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Kapitaldelikt aus.

