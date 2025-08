Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Der Gouverneur der Region teilte mit, in dem Ort Stepnohirsk seien mehrere Häuser durch Beschuss zerstört worden. Die Siedlung liegt nur wenige Kilometer von der Front entfernt.

Am Sonntag hatte die ukrainische Armee ein Öldepot in der Stadt Sotschi am Schwarzen Meer angegriffen. Russischen Angaben zufolge waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz, um das in Brand geratene Treibstofflager in der Nähe eines Flughafens zu löschen. Der Flugverkehr in der bei Touristen beliebten Stadt wurde zeitweilig eingestellt.

